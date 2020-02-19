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Политический кризис в Венесуэле

США намерены ввести новые санкции для "восстановления демократии" в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что введение санкций против компании Rosneft Trading - это лишь один из шагов, "будут другие шаги и другие мишени"

ТАСС, 19 февраля. Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, но готовы отменить санкции после "восстановления демократии" в этой южноамериканской стране. Об этом сообщил в среду во время телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

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"Санкции могут быть легко отменены. Подразумевается, что это временные меры. В данном случае их цель - заставить режим в Каракасе сделать то, что он пока отказывается делать, а именно: начать переговоры о проведении новых справедливых президентских выборов с тем, чтобы Венесуэла могла выйти из нынешнего кризиса", - сказал сотрудник Госдепартамента США.

"Произошедшее вчера (18 февраля, когда США ввели санкции против компании Rosneft Trading - прим. ТАСС) - это лишь один из шагов. Будут другие шаги и другие мишени, будет больше санкций. Давление не прекратится до тех пор, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия", - добавил Абрамс.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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