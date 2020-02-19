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США нанесли авиаудар в Сомали по боевикам группировки "Аш-Шабаб"

В АФРИКОМ сообщили, что, по первоначальным оценкам, ликвидированы трое террористов

ПРЕТОРИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило, что в координации с правительством Сомали нанесло 19 февраля авиаудар по боевикам из группировки "Аш-Шабаб" в районе Вадажир к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо.

"Согласно первоначальным оценкам, в результате ликвидированы трое террористов", - отмечается в сообщении, опубликованном в среду на официальном портале АФРИКОМ.

Удар последовал некоторое время спустя после отражения правительственными частями Сомали совместно с силами миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) атак боевиков "Аш-Шабаб" на две армейские базы в области Нижняя Шабелле на юге страны. Как передало агентство Reuters, в ходе боев потери правительственных сил составили 12 военнослужащих.

"Аш-Шабаб" создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Теги
СомалиСША
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