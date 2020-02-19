Источники: в столице Ливии ощущается дефицит топлива для автомобилей

РАБАТ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Дефицит топлива для автомобилей заметно ощущается в столице Ливии - Триполи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду вечером из Триполи источник, близкий к силовым структурам.

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"Во вторник ситуация обострилась. Ливийская национальная армия (ЛНА) обстреляла порт Триполи, в результате чего погибли три человека, пятеро получили ранения. Но сегодня обстановка нормальная, спокойная. Обстрелов нет", - отметил он.

Вместе с тем, по словам собеседника корреспондента ТАСС, "в Триполи возникли проблемы с бензином, к заправкам выстраиваются длинные очереди, некоторые и вовсе закрыты".

Согласно свидетельствам представителей инженерных служб, "дефицит топлива есть во всей столице, и как долго это продлится, неясно". "В Триполи происходят веерные отключения электричества. В то же время продовольственные товары в магазинах и на рынках имеются, с этим проблем нет", - сообщили они.

Вечером 18 февраля Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа объявило о прекращении в связи с обстрелом силами ЛНА порта Триполи своего участия в работе Объединенного военного комитета ("5+5") Ливии, собравшегося в Женеве для достижения долгосрочного режима прекращения огня. В документе ПНС, в частности, указывалось, что "без постоянно действующего режима прекращения огня, гарантирующего возвращение перемещенных лиц и обеспечение безопасности столицы и других городов, не может быть и речи о переговорах".