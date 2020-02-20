{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп и Макрон обсудили противодействие терроризму в Африке

Два лидера также рассмотрели другие двусторонние вопросы

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося в вторник телефонного разговора обсудили НАТО и борьбу с терроризмом в тропическом саванном регионе Африки - зоне Сахеля, в которой располагаются такие страны, как Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад. Об этом сообщил в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Два лидера обсудили важность НАТО, усилия США и Франции по борьбе с терроризмом в Сахеле и другие двусторонние вопросы", - сказал Дир, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Процедура импичмента Трампа
Пристайко заявил, что процедура импичмента Трампа не повлияла на отношения США и Украины
Глава МИД Украины при этом подчеркнул, что Киев рад тому, что "процедура импичмента завершилась"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС