Трамп и Макрон обсудили противодействие терроризму в Африке

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося в вторник телефонного разговора обсудили НАТО и борьбу с терроризмом в тропическом саванном регионе Африки - зоне Сахеля, в которой располагаются такие страны, как Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад. Об этом сообщил в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Два лидера обсудили важность НАТО, усилия США и Франции по борьбе с терроризмом в Сахеле и другие двусторонние вопросы", - сказал Дир, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.