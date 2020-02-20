В Пентагоне заявили, что США тесно работают с РФ для предотвращения инцидентов в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. США продолжают тесно сотрудничать с Россией в Сирии по линии предотвращения инцидентов. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

"Мы продолжаем тесно взаимодействовать с Россией по линии предотвращения инцидентов <...> для урегулирования напряженности, предотвращения разногласий, - сказал он, отвечая на вопрос, были ли в последнее время инциденты между Россией и США. - Мы продолжаем работать на ежедневной основе".

По словам Урбана, все контакты проходят на профессиональной основе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.