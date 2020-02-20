Глава МИД Украины полагает, что "Северный поток - 2" может быть достроен

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко полагает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg , которое вышло в эфир в среду.

"Рано или поздно он может быть завершен, - сказал министр. - Но мы с самого начала говорили, что этот проект не является экономическим, он по своей сути в значительной степени политический".

Пристайко также выступил с утверждением, что российская сторона якобы может в какой-то момент прекратить подачу газа. Он отметил, что Украина пыталась убедить в этом другие государства.