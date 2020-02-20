{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Украины полагает, что "Северный поток - 2" может быть достроен

Вадим Пристайко заявил, что проект по своей сути "в значительной степени политический"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко полагает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое вышло в эфир в среду.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Рано или поздно он может быть завершен, - сказал министр. - Но мы с самого начала говорили, что этот проект не является экономическим, он по своей сути в значительной степени политический".

Пристайко также выступил с утверждением, что российская сторона якобы может в какой-то момент прекратить подачу газа. Он отметил, что Украина пыталась убедить в этом другие государства.

Теги
УкраинаПристайко, Вадим Владимирович
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро возложил ответственность на Гуайдо за санкции США в отношении нефтяников
Президент республики назвал лидера оппозиции "канализационной крысой"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС