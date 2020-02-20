NYT: Трамп прочит посла США в Германии на должность и.о. главы Национальной разведки

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен назначить американского посла в Германии Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Гренелл сменит Джозефа Макгуайра, который временно исполняет обязанности директора Национальной разведки США с момента отставки Дэниела Коутса летом 2019 года. Если назначение произойдет, то американский дипломат станет первым открытым геем в составе федерального правительства страны, уточняется в публикации.

Газета обратилась за комментариями в Белый дом и к Гренеллу, но ответа не получила.

Магуайр в случае, если он не будет утвержден в качестве постоянного руководителя Национальной разведки, будет обязан, согласно законодательству, прекратить исполнять должностные обязанности до 12 марта 2020 года. Магуайр приступил к выполнению обязанностей главы американской разведки в августе 2019 года после того, как подал в отставку Коутс.

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.