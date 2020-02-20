Китай и Сингапур поддержат проекты "Один пояс - один путь" в условиях коронавируса

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его сингапурский коллега Вивиан Балакришнан в ходе встречи в столице Лаоса договорились предпринять меры для продвижения проектов инициативы "Один пояс - один путь" в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Мы выражаем надежду и уверенность, что по мере урегулирования ситуации, связанной с коронавирусом, Сингапур предпримет активные меры и быстро восстановит регулярное межличностное взаимодействие между нашими странами, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Надеемся, что сингапурская сторона окажет позитивное воздействие на совмещение инициативы "Один пояс - один путь" с программой взаимодействия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, будет содействовать своевременному подписанию регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве".

Как отметил Ван И, Китай справится с трудностями, которые возникли из-за распространения вируса, и добьется реализации поставленных задач экономического развития.

Вивиан Балакришнан отметил, что Сингапур продолжит способствовать укреплению партнерства с КНР и будет принимать активное участие в проектах "Один пояс - один путь".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.