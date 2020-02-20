{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Китай и Сингапур поддержат проекты "Один пояс - один путь" в условиях коронавируса

Глава МИД Китая Ван И заявил, что страна справится с трудностями, которые возникли из-за распространения вируса, и добьется реализации поставленных задач экономического развития

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его сингапурский коллега Вивиан Балакришнан в ходе встречи в столице Лаоса договорились предпринять меры для продвижения проектов инициативы "Один пояс - один путь" в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Мы выражаем надежду и уверенность, что по мере урегулирования ситуации, связанной с коронавирусом, Сингапур предпримет активные меры и быстро восстановит регулярное межличностное взаимодействие между нашими странами, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Надеемся, что сингапурская сторона окажет позитивное воздействие на совмещение инициативы "Один пояс - один путь" с программой взаимодействия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, будет содействовать своевременному подписанию регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве".

Как отметил Ван И, Китай справится с трудностями, которые возникли из-за распространения вируса, и добьется реализации поставленных задач экономического развития.

Вивиан Балакришнан отметил, что Сингапур продолжит способствовать укреплению партнерства с КНР и будет принимать активное участие в проектах "Один пояс - один путь".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

Теги
СингапурКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Власти Венесуэлы пересмотрят законы, которые регулируют деятельность НПО
Неправительственным организациям, получающим средства из США, грозят максимальные санкции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС