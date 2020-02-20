WSJ: Блумберг готов платить по $2,5 тыс. в месяц за похвалы в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг привлекает пользователей социальных сетей, готовых за $2,5 тыс. в месяц продвигать его кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal , на начальном этапе подобные услуги миллиардеру будут оказывать порядка 500 человек из штата Калифорния.

По данным издания, от соискателей работы требуется ежедневно публиковать на своих страницах в социальных сетях сообщения в поддержку Блумберга, а также заниматься агитацией среди своих друзей и знакомых посредством СМС. 20-30 часов такой работы в неделю оплачиваются по тарифу $2,5 тыс. ежемесячно, указывает газета.

По оценкам издания, на такой шаг Блумберг пошел в преддверии первичных выборов, которые пройдут 3 марта в Калифорнии. Если такая форма агитации будет успешной, подчеркивает The Wall Street Journal, она в течение предвыборной гонки может быть применена и в других штатах. При этом, по оценкам газеты, она может стоить Блумбергу "миллионы долларов".

Миллиардеру принадлежит 88% компании Bloomberg LP, выручка которой в прошлом году увеличилась на 5,7%, достигнув около $10,5 млрд. Эта медийная компания предоставляет новости и данные порядка 325 тыс. клиентов.

Политик вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает $64 млрд. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.