Кипр ожидает ужесточения санкций ЕС в отношении Турции

НИКОСИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Никосия ожидает ужесточения санкционного режима, который Европейский союз ранее ввел в отношении Турции, в том числе за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщил официальный представитель кипрского правительства Кириякос Кушос, комментируя итоги состоявшейся в среду в Брюсселе в преддверии саммита ЕС встречи президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Президент поблагодарил Мишеля за те санкции, которые уже были наложены на Турцию, и отметил, что мы ожидаем, что к ним даже будут добавлены дополнительные санкции", - сказал Кушос.

Поводом для ужесточения санкционного режима ЕС по отношению к Анкаре могут стать и более активное присутствие буровых судов Турции в кипрской ИЭЗ, и намерение турецкой стороны открыть для туристов и для ведения бизнеса Варошу. Так называется вынужденно покинутый греками-киприотами в 1974 году курортный район кипрского города Фамагуста, который де-юре находится в буферной зоне ООН, но де-факто оккупирован турецкими войсками. Планы Турции явно противоречат резолюции Совета Безопасности ООН номер 550 от 1984 года, в которой сказано, что Совбез "считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, неявляющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций".

Вместе с кипрской проблемой и нарушениями Анкарой границ ИЭЗ островного государства вопрос о дальнейшей судьбе Вароши стал одной из главных тем на встрече Мишеля с Анастасиадисом. "Особо обсуждалась проблема Вароши и то, что Евросоюзу не следует ожидать гибкости со стороны Кипра по вопросам, касающимся Турции", - сообщил Кушос.

Мнение лидера турок-киприотов

В минувшую субботу ряд турецких и турко-кипрских официальных лиц провели в Вароше круглый стол, по окончании которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время изменений, чтобы пустующий на протяжении последних 46 лет район Фамагусты вновь превратился в курорт. Он пообещал, что специалисты изучат состояние более 8,6 тыс. зданий в Вароше, чтобы определить, как поступать с ними дальше.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи в среду высказал предположение, что этот круглый стол стал уловкой со стороны противостоящих ему политических сил перед запланированными на 26 апреля выборами президента самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), на которых сам Акынджи будет переизбираться на новый срок. Эта уловка состояла в том, чтобы провести совещание без действующего президента, тем самым исключить его из диалога и показать необходимость срочного решения проблемы заброшенного курорта, как будто бы не наблюдается никакого прогресса в процессе кипрского урегулирования под эгидой ООН, в котором непосредственно участвует лидер турок-киприотов. "Я был бы рад, если бы открытие Мараша (турецкое название Вароши - прим. ТАСС) состоялось под надзором ООН", - высказал Акынджи свою точку зрения, добавив, что возрождение знаменитого в прошлом курорта - это далеко не внутренняя проблема турецкой общины, а вопрос международного значения, который должен решаться во всем многообразии путей кипрского урегулирования.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.