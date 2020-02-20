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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: визит Си Цзиньпина в Японию может быть отложен из-за вспышки коронавируса

В Пекине не состоится встреча представителей двух стран для проработки экономической части переговоров, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию может быть отложен из-за сложной ситуации в Китае в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

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По их данным, подготовка к визиту лидера КНР, который ожидается в начале апреля, сейчас фактически заморожена. В частности, в Пекине не состоится крайне важная встреча представителей двух стран на уровне заместителей министров для проработки экономической части переговоров. Ранее не состоялись и другие контакты такого рода.

В то же время, отмечают источники, решение об отмене визита Си Цзиньпина, который еще ни разу не посещал Японию, пока не принято. Вопрос будет рассматриваться с учетом ситуации с коронавирусом и настроений японской общественности. В частности, часть правящей Либерально-демократической партии Японии открыто выступает против приезда лидера КНР, указывая на то, что Пекин не смягчил свою позицию по многим двусторонним проблемам, включая претензии на находящиеся под контролем Токио острова в Восточно-Китайском море.

Ожидается, что вопрос о возможности визита Си Цзиньпина будет окончательно обсуждаться в Токио в конце этого месяца, когда Японию должен посетить фактический глава китайской дипломатии, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Теги
ЯпонияКитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типа
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