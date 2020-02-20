СМИ: визит Си Цзиньпина в Японию может быть отложен из-за вспышки коронавируса

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию может быть отложен из-за сложной ситуации в Китае в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, подготовка к визиту лидера КНР, который ожидается в начале апреля, сейчас фактически заморожена. В частности, в Пекине не состоится крайне важная встреча представителей двух стран на уровне заместителей министров для проработки экономической части переговоров. Ранее не состоялись и другие контакты такого рода.

В то же время, отмечают источники, решение об отмене визита Си Цзиньпина, который еще ни разу не посещал Японию, пока не принято. Вопрос будет рассматриваться с учетом ситуации с коронавирусом и настроений японской общественности. В частности, часть правящей Либерально-демократической партии Японии открыто выступает против приезда лидера КНР, указывая на то, что Пекин не смягчил свою позицию по многим двусторонним проблемам, включая претензии на находящиеся под контролем Токио острова в Восточно-Китайском море.

Ожидается, что вопрос о возможности визита Си Цзиньпина будет окончательно обсуждаться в Токио в конце этого месяца, когда Японию должен посетить фактический глава китайской дипломатии, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.