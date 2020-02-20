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Выборы президента США - 2020

Блумберг пообещал опубликовать свои налоговые декларации

В них будут отражены данные обо всех его инвестициях, заявил экс-мэр Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента США на предстоящих в ноябре выборах, пообещал в течение нескольких недель опубликовать свои налоговые декларации. Об этом он заявил в среду на общенациональных теледебатах демократов в Лас-Вегасе (штат Невада).

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"Публикация налоговых деклараций потребует времени, - заявил он, отвечая на вопрос о том, почему он этого не сделал до сих пор. - Это документы объемом несколько тысяч страниц. В них будут отражены данные обо всех моих инвестициях".

Со своей стороны сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила Блумберга в попытке скрыть содержание налоговых деклараций. "Демократы не смогут одержать победу на выборах, если кандидатом будет человек, скрывающий свои налоговые декларации, - заявила она. - Демократы очень рискуют в случае, если они выдвинут кандидатом миллиардера".

Третьи в нынешнем году общенациональные теледебаты демократов проходят за два дня до предстоящих 22 февраля в штате Невада собраний активистов Демократической партии, на которых будут выдвигаться 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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