Участники теледебатов раскритиковали Блумберга, сравнив его с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Претенденты в кандидаты на пост президента США от Демократической партии за первые 10 минут теледебатов, проходящих в среду в Лас-Вегасе (штат Невада), 10 раз обрушивались с нападками на миллиардера Майкла Блумберга, сравнив его с республиканцем Дональдом Трампом и упрекнув в стремлении деньгами проложить себе дорогу в Белый дом. Об этом сообщила телекомпания NBC , ведущая прямую трансляцию дебатов.

"Я бы хотела сказать, что мы ведем предвыборную гонку против миллиардера, который называет женщин толстыми дамочками и лесбиянками с лошадиными лицами. Я имею в виду не Дональда Трампа, а [бывшего мэра Нью-Йорка] мэра Блумберга", - сказала сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

"Демократы не победят [на президентских выборах] при наличии кандидата, который скрывал налоговые декларации, оскорблял женщин и поддерживал такие расистские методы, как задержание и обыск [без постановления суда]", - продолжала Уоррен, имея в виду то, что при Блумберге в Нью-Йорке количество таких акций органов правопорядка возросло до 203,5 тыс. случаев за три месяца 2012 года. Это привело впоследствии к волне протестов и судебных исков. "Демократы подвергают себя огромной угрозе, если они заменят одного миллиардера другим", - подытожила сенатор.

Эту постановку вопроса поддержала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, которая приветствовала дебют Блумберга в теледебатах (впервые за 12 лет), тут же раскритиковав его за желание убедить остальных претендентов выйти из гонки, чтобы убрать с дороги главного соперника среди демократов - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. "Я считаю, что нам нужен кто-то иной, а не второй Дональд Трамп. Я не думаю, что кто-либо, смотря на Трампа, захочет избрать вместо него еще более богатого человека", - заметила Клобушар.

Схожие выпады в адрес миллиардера сделали экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж и бывший вице-президент США Джозеф Байден.

О кандидате-миллиардере

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволило Блумбергу принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам лишь тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного с 14 по 17 февраля по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, бывший мэр Нью-Йорка по уровню популярности (14%) занимает третье место среди остальных претендентов в президенты США от Демократической партии и делит его с Уоррен (14%). По этому показателю Блумберг уступает лишь Сандерсу (27%) и Байдену (15%).

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает $64 млрд. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах.