Сенатора США уличили в незнании имени президента Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар, участвующая в теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, подверглась в среду критике за то, что ранее не смогла вспомнить имя президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Трансляцию общенациональных дебатов, проходящих в Лас-Вегасе (штат Невада), ведет телекомпания NBC .

Одна из ведущих задала Клобушар вопрос, касающийся того, считает ли она, что будущий кандидат в президенты обязан знать по имени президента страны, являющейся одним из главных торговых партнеров США. Ранее сенатор в интервью телеканалу Telemundo не смогла назвать имя мексиканского лидера. "Я не думаю, что эта минутная забывчивость отражает то, что я знаю о Мексике и сколько внимания я ей уделяю", - парировала Клобушар, добавив, что хотела бы "поприветствовать президента Лопеса Обрадора". "Я допустила ошибку", - добавила она, указав, что не видит ничего плохого в том, чтобы президент "умел признавать свои промахи".

В ответ на это экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж заметил, что Клобушар входит в комитет по безопасности границ и иммиграции в Сенате Конгресса США. "Вы член комитета, который непосредственно занимается этими вопросами. Но мы даже не можем обсудить с вами первое, что приходит на ум в разговоре о политике этой страны", - отметил Буттеджадж. В свою очередь, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступила с поддержкой Клобушар и отметила, что незнание имени президента не говорит о том, что тот или иной политик не подкован в вопросах, касающихся обсуждаемой страны.

Третьи в нынешнем году общенациональные теледебаты демократов проходят за два дня до предстоящих 22 февраля в штате Невада собраний активистов Демократической партии, на которых будут выдвигаться 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах.