Протестующие попытались прервать заключительную речь Байдена на дебатах

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Протестующие попытались прервать заключительную речь бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Лас-Вегаса (штат Невада) вела в среду телекомпания NBC .

В конце дебатов ведущие дали каждому из шестерых участников минуту на то, чтобы подвести итоги состоявшейся дискуссии. Байден, выступавший пятым, успел сказать лишь пару слов перед тем, как его перебили несколько протестующих из числа собравшихся. Их критика касалась массовых депортаций из Соединенных Штатов мигрантов, которые происходили во время президентства Барака Обамы, в администрации которого работал Байден.

Ведущие разрешили политику не продолжать речь до тех пор, пока сотрудники охраны не выведут протестующих из зала. На это ушло меньше минуты.

Ранее Байден уже подвергался на теледебатах аналогичной критике со стороны протестующих.