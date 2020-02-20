Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

ГААГА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Некоторые документы по делу MH17, распространенные на днях платформой Bonanza Media , являются подлинными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы федеральной полиции Австралии, поступившем в четверг в распоряжение ТАСС.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования", - говорится в сообщении.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции. Один из этих документов представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии относительно свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Второй документ свидетельствует о том, что почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы.

В третьем документе нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК "Бук" поблизости от места крушения MH17. Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения Boeing 777 в районе находилось два украинских истребителя.

Нидерландская прокуратура отказалась комментировать подлинность документов, а полиция и служба разведки страны пока не ответили на запросы ТАСС.