{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Нидерландская прокуратура ранее отказалась комментировать их подлинность

ГААГА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Некоторые документы по делу MH17, распространенные на днях платформой Bonanza Media, являются подлинными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы федеральной полиции Австралии, поступившем в четверг в распоряжение ТАСС.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования", - говорится в сообщении.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции. Один из этих документов представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии относительно свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Второй документ свидетельствует о том, что почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы.

В третьем документе нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК "Бук" поблизости от места крушения MH17. Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения Boeing 777 в районе находилось два украинских истребителя.

Нидерландская прокуратура отказалась комментировать подлинность документов, а полиция и служба разведки страны пока не ответили на запросы ТАСС.

Теги
АвстралияУкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Протестующие попытались прервать заключительную речь Байдена на дебатах
Их выкрики касались массовых депортаций мигрантов, которые происходили во время президентства Барака Обамы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС