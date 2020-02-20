Экс-премьер Грузии Мерабишвили после освобождения из тюрьмы намерен вернуться в политику

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили в среду вышел из тюрьмы, отсидев шесть лет и девять месяцев за совершение ряда должностных преступлений. Кадры освобождения Мерабишвили в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания Mtavari Arkhi.

Выйдя из тюрьмы, он заявил, что намерен активно заниматься политической деятельностью.

Мерабишвили с 7 июня по 18 декабря 2004 года занимал пост министра госбезопасности Грузии, с декабря 2004 до июля 2012 года - главы МВД страны, с июля до октября 2012 года был премьер-министром республики. В мае 2013 года он был арестован по обвинению в совершении ряда преступлений.

Позже бывший премьер был осужден за незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (край Кахети) в 2004 году, за организацию убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, за разгон акции 26 мая 2011 года и за подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года. Самый большой срок - шесть лет и девять месяцев Мерабишвили получил по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили сотрудниками спецназа.

В суде на рассмотрении находится еще одно уголовное дело против Мерабишвили, касающееся разгона акции оппозиции и погрома в телекомпании "Имеди" 7 ноября 2007 года.