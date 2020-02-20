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Кризис в Сирии
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Турция намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе

Глава МИД Турции также выразил мнение, что обострение ситуации в Идлибе нанесло ущерб договоренностям по Сирии, которые были достигнуты на переговорах в Астане и Сочи

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Турция намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

Глава МИД Турции также выразил мнение, что обострение ситуации в Идлибе нанесло ущерб договоренностям по Сирии, которые были достигнуты на переговорах в Астане и Сочи. 

"Мы не можем сказать, что сочинский и астанинский [процессы] перестали действовать, но мы можем сказать, что им был нанесен ущерб. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы остановить режим [президента Сирии Башара] Асада как за столом переговоров, так и на месте", - указал глава МИД Турции. По мнению министра, "нападения режима [президента Сирии Башара Асада] осложняют выполнение условий сочинских и астанинских соглашений".

По словам Чавушоглу, Турция намерена усилить контакты с Россией по вопросу Идлиба. "Мы передали российской стороне наши соображения, в предстоящий период усилим наши контакты, - отметил он. - Мы не достигли желаемых результатов, поэтому, возможно, состоится встреча президентов [Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина]".

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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