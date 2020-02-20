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Госбюро расследований Украины пообещало наказать всех виновных в событиях на "майдане"

Директор ГБР Украины заверила, что они делают все, чтобы довести расследование событий на "майдане" до логического и справедливого завершения

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины намерено привлечь к уголовной ответственности всех виновных в событиях на "майдане" в 2013 - 2014 годах. Об этом заявила директор Бюро Ирина Венедиктова.

"Все мы хотим знать правду [о событиях на "майдане"], мы хотим справедливости. ГБР инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается заграницей", - пообещала она в видеообращении, размещенном на Youtube-канале ГБР.

При этом Венедиктова назвала число не только погибших в центре украинской столицы гражданских, которых в стране считают героями, но и силовиков, о гибели которых украинские власти ранее молчали. "Мы до сих пор не знаем, кто виновен в этих смертях. 2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских - граждан Украины, 13 погибших сотрудников правоохранительных органов - граждан Украины, 14 тысяч томов уголовных дел", - перечислила она.

Венедиктова заверила, что ГБР делает все, чтобы довести расследование событий на "майдане" "до логического и справедливого завершения".

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения.

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, глава государства вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя шесть лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен.

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