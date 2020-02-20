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Чавушоглу: мировое сообщество не может предпринять усилия для урегулирования в Ливии

Глава МИД Турции заявил, что решимость по этому вопросу не демонстрируется

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество не способно предпринять необходимые совместные усилия для урегулирования ситуации в Ливии. Такое мнение выразил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

"Мировое сообщество не в силах предпринять совместные усилия по прекращению огня в Ливии. Решимость по этому вопросу не демонстрируется", - заявил глава МИД.

18 февраля вечером официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Жан Алам сообщил ТАСС, что спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе получил уведомление ПНС о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи.

Во вторник в Швейцарии стартовал второй раунд встреч Объединенного военного комитета ("5+5") Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного прекращения огня. Первый раунд переговоров по военным вопросам прошел в Женеве 3-8 февраля. Военный комитет Ливии включает по пять представителей от каждой из сторон конфликта. Посредником на консультациях выступает Саламе.

Теги
ТурцияЛивия
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