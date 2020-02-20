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Стрельба в Ханау

Меркель отменила визит в Галле из-за трагедии в Ханау

В Галле канцлера Германии будет представлять Хендрик Хоппенштедт

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отменила из-за трагедии в Ханау запланированный на четверг визит в город Галле, где она намеревалась посетить академию естествоиспытателей "Леопольдина". Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле. Ее будет там представлять госминистр [Хендрик] Хоппенштедт", - написал Зайберт в Twitter. "Канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау", - отметил он.

Всего в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого стрелка. Около 22:00 по германскому времени (00:00 мск) мужчина сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек, одним из которых, по предварительным данным, является сам стрелок.

Полиция исходит из того, что он был один и действовал из правоэкстремистских побуждений, сообщила газета "Бильд". По некоторым данным, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий. По информации телеканала Эн-тэ-фау, в них он высказывает мысль, что определенные народы подлежат уничтожению.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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