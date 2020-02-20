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Стрельба в Ханау
Обновлено 

Президент Германии назвал "террористическом актом насилия" события в Ханау

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© Артем Геодакян/ТАСС

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "террористическим актом насилия" случившееся в городе Ханау и заверил, что власти страны не ослабят усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования в ФРГ. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении главы государства в связи с трагедией.

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"С ужасом я узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования родным погибших", - отметил Штайнмайер, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Я поддерживаю всех людей, которым угрожает ненависть на почве расизма. Они не одиноки", - подчеркнул он. "Я убежден, что большинство жителей Германии осуждает это преступление и любые формы расизма, ненависти и насилия. Мы не ослабим усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования в нашей стране", - заверил президент ФРГ.

Теги
ГерманияШтайнмайер, Франк-ВальтерСтрельба в Ханау
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