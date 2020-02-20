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Кризис в Сирии

В ООН призвали соседние с Сирией страны принять больше беженцев из-за ситуации в Идлибе

Верховный комиссар напомнил о необходимости продолжения и увеличения поддержки, оказываемой международным сообществом сирийским беженцам и принимающим их государствам

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны расширить прием беженцев в связи с эскалацией боевых действий в провинции Идлиб. Об этом он заявил в четверг в Женеве, напомнив, что вследствие боев свои дома за последние месяцы покинули более 900 тысяч сирийцев.

"Как это бывало в прошлом в кризисные моменты, я призываю соседние государства, включая Турцию, расширить прием, чтобы те, кто оказался в особой опасности, могли добраться до безопасных мест", - отметил Гранди, подчеркнув, что он в курсе возникшей "напряженности", связанной с "общественной поддержкой" приема беженцев и ограниченностью возможностей для их размещения.

Верховный комиссар напомнил о необходимости продолжения и увеличения поддержки, оказываемой международным сообществом сирийским беженцам и принимающим их государствам. "Для этих стран, уже принимающих 5,6 млн беженцев, из которых 3,6 млн разместила Турция, международная поддержка должна оставаться устойчивой и усиливаться", - подчеркнул он.

По словам Гранди, более 900 тысяч человек покинули свои дома в провинциях Идлиб и Алеппо за последние несколько месяцев. При этом гражданское население северо-западных районов Сирии сейчас составляет, по оценкам, более 4 млн человек, и более половины населения - это внутренне перемещенные лица, отметил верховный комиссар ООН. Около 80% тех, кто покинул свои дома недавно, это женщины и дети. "Необходимо прекратить бои и обеспечить доступ [населения] в безопасные места ради сохранения жизней", - заключил он.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

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СирияКризис в Сирии
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