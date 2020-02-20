Al Jazeera: вооруженная оппозиция атаковала позиции армии Сирии на юго-востоке Идлиба

ТАСС, 20 февраля. Формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, предприняли в четверг наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

На отдельных направлениях, отмечает телеканал, подразделения турецкой армии принимают непосредственное участие в наземной операции. По имеющимся данным, "отряды турецкого спецназа, которых поддерживают танки, участвуют в наступательной операции в провинции Идлиб".

Как передал телеканал Sky News Arabia, "турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки". Вместе с тем говорится и о том, что на подступах к населенному пункту Нейраб "сирийским войскам удалось уничтожить несколько единиц боевой техники турецкой армии".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее Саракиба (провинция Идлиб). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

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