20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Al Jazeera: вооруженная оппозиция атаковала позиции армии Сирии на юго-востоке Идлиба

По данным телеканала, атаки отрядов сирийской оппозиции "поддерживаются силами турецкой армии"

ТАСС, 20 февраля. Формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, предприняли в четверг наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По поступающей информации, атаки отрядов непримиримой сирийской оппозиции "поддерживаются силами турецкой армии". Указывается, что наступление проходит в юго-восточных районах сирийской провинции Идлиб.

На эту тему
Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

На отдельных направлениях, отмечает телеканал, подразделения турецкой армии принимают непосредственное участие в наземной операции. По имеющимся данным, "отряды турецкого спецназа, которых поддерживают танки, участвуют в наступательной операции в провинции Идлиб".

Как передал телеканал Sky News Arabia, "турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки". Вместе с тем говорится и о том, что на подступах к населенному пункту Нейраб "сирийским войскам удалось уничтожить несколько единиц боевой техники турецкой армии".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее Саракиба (провинция Идлиб). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

В новость были внесены изменения (15:17 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Стрельба в Ханау
Генсек НАТО выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии
В результате стрельбы погибли 11 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС