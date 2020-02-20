Генсек НАТО выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Ханау в Германии, в результате которой погибли 9 человек. Его заявление распространила в четверг пресс-служба НАТО.

"Я потрясен стрельбой в Ханау. Мои мысли - с близкими всех жертв. Мы стоим плечом к плечу с нашим союзником Германией против насилия и ненависти", - заявил он.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.