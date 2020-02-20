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Стрельба в Ханау

Генсек НАТО выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии

В результате стрельбы погибли 11 человек

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Ханау в Германии, в результате которой погибли 9 человек. Его заявление распространила в четверг пресс-служба НАТО.

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"Я потрясен стрельбой в Ханау. Мои мысли - с близкими всех жертв. Мы стоим плечом к плечу с нашим союзником Германией против насилия и ненависти", - заявил он.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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