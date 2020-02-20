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Кризис в Сирии
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СМИ: боевики сирийской оппозиции начали операцию против Дамаска

Ранее агентство SANA сообщило, что сирийская армия отразила нападение на юго-востоке Идлиба

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции начали операцию против правительственных войск в Идлибе. Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство.

Ранее сирийское агентство SANA проинформировало, что армия Сирии отразила атаки формирований вооруженной оппозиции, предпринятые в юго-восточных районах провинции Идлиб. По его данным, "подразделения армии отразили нападение оппозиционных групп в направлении населенного пункта Нейраб, расположенного на юго-востоке провинции".

Как передал телеканал Sky News Arabia, "турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки". Вместе с тем говорится и о том, что на подступах к населенному пункту Нейраб "сирийским войскам удалось уничтожить несколько единиц боевой техники турецкой армии".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее Саракиба (провинция Идлиб). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

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СирияКризис в Сирии
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