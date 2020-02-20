20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД Грузии обвинил Россию в причастности к кибератакам на сайты правительства страны

В ведомстве утверждают, что кибератака в октябре 2019 года "была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ"
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге.

На эту тему

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления. <...> Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ", - сказал Константиниди.

Грузия осуждает указанную кибератаку, которая противоречит принципам международного права и является очередным посягательством на суверенитет; направлена против демократического развития и европейской интеграции республики, добавил он.

Официальный представитель МИД Грузии также призвал международное сообщество дать соответствующую оценку случившемуся.

Неизвестные в октябре 2019 года взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back ("Я вернусь").

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что США предложат помощь Грузии в связи с приписываемыми РФ кибератаками
Госсекретарь США также призвал Россию "прекратить подобное поведение в Грузии и других странах"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС