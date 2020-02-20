Эрдоган уверен, что ФРГ приложит все усилия для расследования стрельбы в Ханау

"Я соболезную и желаю стойкости семьям погибших при нападениях в Ханау. Все наши ведомства, в первую очередь посольство в ФРГ, внимательно следят за происходящим. Уверен, что германские власти приложат все усилия для выяснения всех деталей этого нападения", - отметил президент во время выступления в Анкаре, его слова приводит телеканал NTV.

В среду около 22:00 по среднеевропейскому времени (00:00 мск) 43-летний гражданин Германии Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В результате стрельбы погибли девять человек.

По предварительным данным, подозреваемый действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.