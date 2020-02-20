20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Ханау

Эрдоган уверен, что ФРГ приложит все усилия для расследования стрельбы в Ханау

Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших и пожелал им стойкости

ТАСС, 20 февраля. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что Берлин проведет всестороннее расследование стрельбы в кальянных города Ханау.

На эту тему
Стрельба в Ханау. Главное

"Я соболезную и желаю стойкости семьям погибших при нападениях в Ханау. Все наши ведомства, в первую очередь посольство в ФРГ, внимательно следят за происходящим. Уверен, что германские власти приложат все усилия для выяснения всех деталей этого нападения", - отметил президент во время выступления в Анкаре, его слова приводит телеканал NTV.

В среду около 22:00 по среднеевропейскому времени (00:00 мск) 43-летний гражданин Германии Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В результате стрельбы погибли девять человек.

По предварительным данным, подозреваемый действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.

Теги
ГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипСтрельба в Ханау
Реклама на ТАСС
Мнение
Российские дипломаты в КНДР: на карантине, но не в осаде
Александр Мацегора — о том, что российская дипмиссия в Пхеньяне оказалась в экстраординарной ситуации из-за профилактики коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС