Помпео заявил, что США предложат помощь Грузии в связи с приписываемыми РФ кибератаками

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложат помощь Грузии по расширению ее возможности защищаться от приписываемых России кибератак на правительственные интернет-ресурсы. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Он утверждал, что 28 октября 2019 года Россией "была осуществлена широкомасштабная подрывная кибератака против Грузии". "Инцидент, непосредственно затронувший грузинское население, стал причиной сбоя работы нескольких тысяч грузинских правительственных и частных сайтов, прервал трансляцию как минимум двух крупных телевизионных каналов", - говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении. По версии шефа американской дипломатии, "это действие противоречит попыткам России заявить, что она является ответственным участником киберпространства, а также демонстрирует продолжающуюся практику безрассудных киберопераций российского ГРУ против ряда стран". "Эти операции направлены на то, чтобы посеять раскол, создать нестабильность и подорвать демократические институты", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы также обязуемся оказывать поддержку Грузии и ее народу в деле укрепления их кибербезопасности и противодействия вредоносным субъектам киберпространства. Мы предложим дополнительные меры по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи в целях укрепления государственных институтов Грузии и повышения ее способности защищаться от такого рода деятельности", - добавил госсекретарь. Он "призвал Россию прекратить подобное поведение в Грузии и других странах".

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди выступил с утверждением, что масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.