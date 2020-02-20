Вильнюс опасается сокращения дотаций от ЕС из-за оттока населения

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Литва хочет добиться на саммите ЕС гарантий, что Брюссель не будет урезать дотации этой стране в новом семилетнем бюджетном цикле 2021-2027 годов в качестве компенсаций за то, что 10% литовских граждан уже уехали в Западную Европу с момента вступления страны в ЕС в 2004 году. Об этом заявил в четверг по прибытии на внеочередной саммит ЕС президент Литвы Гитанас Науседа.

С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Лидеры ЕС должны принять решение, насколько в результате вырастут платежи стран-доноров и уменьшатся дотации странам - получателям европейских средств в 2021-2027 годах.

"Я намерен добиться для моей страны существенного финансирования, в частности, в рамках фонда развития ЕС и прямых дотаций нашим фермерам, с которыми я ранее встречался в Брюсселе, - заявил Науседа. - Некоторые страны - доноры бюджета ЕС не готовы к амбициозным цифрам (то есть к крупному увеличению своих платежей - прим. ТАСС). Однако Литва также является донором бюджета ЕС. Только мы даем Европе не деньги, а рабочую силу. За последние годы Литва потеряла 10% своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсации за это", - заявил Науседа.

Он также подчеркнул, что фермеры прибалтийских государств "получают меньше всех дотаций в рамках Общей аграрной политики ЕС, тогда как себестоимость сельскохозяйственной продукции у нас такая же, как во всей Европе". "Это не способствует единым условиям на европейском рынке", - заявил он.

Науседа признал, что компромисса будет достичь очень трудно. Он заявил, что "хорошо выспался и готов к длинной ночи переговоров".

По данным Еврокомиссии за 2018 год, Литва получала из бюджета ЕС около €1,6 млрд, тогда как платила в него менее €0,3 млрд.

Формирование бюджета ЕС базируется на принятии семилетних рамочных бюджетных планов. Эта система создана, чтобы гарантировать стабильность европейского бюджета и преемственность программ ЕС, невзирая на политические перемены в государствах сообщества. Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на прошлый семилетний период 2014-2020 годов составляли €908,4 млрд в константных ценах 2011 года.

Подготовленный председательствующей в Совете ЕС Финляндией проект нового семилетнего бюджетного плана предполагает финансирование в €1,087 трлн на весь семилетний срок в константных ценах 2018 года. Это 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить размер бюджета на уровне 1% ВВП. В то же время институты ЕС предлагают довести платежи в бюджет ЕС до €1,105 трлн в ценах 2018 года (1,08% суммарного ВВП ЕС за 7 лет).