20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Британии возложил на РФ ответственность за кибератаки на сайты правительства Грузии

В ведомстве назвали хакерские атаки частью "кампании по дестабилизации" обстановки в Грузии

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что российские разведслужбы несут ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

На эту тему

"По оценкам британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), 28 октября 2019 года ГРУ с крайне высокой степенью вероятности организовала серию масштабных и деструктивных кибератак. Они были направлены против грузинских компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, и привели к взлому ряда сайтов, включая сайты грузинского правительства, судов, НКО, предприятий и СМИ, а также сбоям в работе нескольких национальных вещателей", - утверждается в документе. В NCSC считают, что российские разведслужбы причастны к кибератакам с вероятностью, превышающей 95%.

Форин оффис называет данные хакерские атаки частью "кампании по дестабилизации" обстановки в Грузии. В британском МИД считают действия хакеров попыткой "подорвать суверенитет Грузии и посеять раздор", а также заявляют о сохранении "непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии".

"Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой, - отметил глава британского МИД Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство. - У российского правительства есть ясный выбор: продолжать придерживаться агрессивной модели поведения в отношении других стран либо стать ответственным партнером, уважающим международное право. Соединенное Королевство продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и вместе с нашими союзниками противостоять угрожающей деятельности ГРУ".

Ранее правительство Великобритании также возложило на ГРУ (старое название Главного управления Генштаба ВС РФ) ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

Ранее 20 февраля официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октября 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.

Теги
ГрузияВеликобританияРоссияРааб, Доминик
Реклама на ТАСС
США расширили список санкций по Ирану
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС