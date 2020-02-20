МИД Британии возложил на РФ ответственность за кибератаки на сайты правительства Грузии

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что российские разведслужбы несут ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

"По оценкам британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), 28 октября 2019 года ГРУ с крайне высокой степенью вероятности организовала серию масштабных и деструктивных кибератак. Они были направлены против грузинских компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, и привели к взлому ряда сайтов, включая сайты грузинского правительства, судов, НКО, предприятий и СМИ, а также сбоям в работе нескольких национальных вещателей", - утверждается в документе. В NCSC считают, что российские разведслужбы причастны к кибератакам с вероятностью, превышающей 95%.

Форин оффис называет данные хакерские атаки частью "кампании по дестабилизации" обстановки в Грузии. В британском МИД считают действия хакеров попыткой "подорвать суверенитет Грузии и посеять раздор", а также заявляют о сохранении "непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии".

"Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой, - отметил глава британского МИД Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство. - У российского правительства есть ясный выбор: продолжать придерживаться агрессивной модели поведения в отношении других стран либо стать ответственным партнером, уважающим международное право. Соединенное Королевство продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и вместе с нашими союзниками противостоять угрожающей деятельности ГРУ".

Ранее правительство Великобритании также возложило на ГРУ (старое название Главного управления Генштаба ВС РФ) ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

Ранее 20 февраля официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октября 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров.