Доклад по делу об убийстве Бориса Немцова представили на сессии ПА ОБСЕ

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) в четверг в рамках зимней сессии организации представила итоговую версию своего доклада о ходе расследования убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.

"Я представила итоговую версию доклада. Первый раз это было сделано сегодня утром на заседании постоянного комитета [ПА ОБСЕ]. Больше изменений в него вносится не будет", - сказала Седерфельт ТАСС. По ее словам, на основе этого доклада будет подготовлена поправка для включения в одну из резолюций предстоящей ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере. Резолюции, которые готовят профильные комитеты, затем включаются в итоговую декларацию ассамблеи.

Сам доклад (есть в распоряжении ТАСС) занимает 43 страницы. Его составители пересказывают, как шло расследование, к каким заключениям пришло следствие, как на убийство Немцова отреагировали в ООН, ряд зарубежных правозащитных организаций, а также Парламентская ассамблея Совета Европы.

Как заявил корреспонденту ТАСС глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, российская сторона "никак не будет реагировать на эти доклады". Ранее Толстой отмечал, что такой доклад не будет иметь практической пользы, а следственные органы свою работу завершили, их действия были "достаточно понятны и прозрачны".

Решение о назначении специального докладчика по делу об убийстве Немцова было принято на полях зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене в конце февраля 2019 года.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.