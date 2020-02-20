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Стрельба в Ханау
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В Германии заявили, что предполагаемый стрелок из Ханау разделял расистские взгляды

Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что сейчас изучается окружение и контакты подозреваемого как внутри страны, так и те, которые он мог иметь за границей

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Предполагаемый стрелок из Ханау разделял расистские взгляды; на его веб-странице были обнаружены видеопослание и своего рода манифест. Об этом сообщил в четверг журналистам генпрокурор ФРГ Петер Франк. Его пресс-подход транслировал телеканал N-TV.

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Франк сообщил, что ранения в результате трагедии получили шесть человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. "Подозреваемый и его мать были позже обнаружены мертвыми в собственной квартире, - отметил он. - Рядом с предполагаемым преступником было обнаружено огнестрельное оружие".

"На веб-сайте подозреваемого были опубликованы видеопослание и своего рода манифест, которые содержат, наряду с сумасшедшими мыслями и нелепыми теориями заговора, расистские взгляды", - сообщил Франк. "Поэтому я принял решение взять на себя расследование. Его цель - выяснить, были ли те, кто знал об этих атаках в Ханау, или лица, которые их поддерживали", - отметил он. "В этой связи мы изучим окружение и контакты подозреваемого как внутри страны, так и те, которые он, возможно, имел за границей", - добавил он.

По данным генпрокуратуры ФРГ, "среди жертв как иностранные, так и немецкие граждане". Возраст погибших - от 21 до 44 лет. Ранее посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын в эфире телеканала NTV заявил, что в ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан. "Есть серьезные свидетельства того, что преступление имело расистскую подоплеку", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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