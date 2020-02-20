Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

В ответ Турция вводит туда свои войска

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

"Наши военные подразделения, находящиеся в Идлибе для обеспечения режима прекращения огня, подверглись воздушной атаке, в результате которой погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения, - сообщается в коммюнике. - По последним данным, поступающим из разных источников, было убито более 50 бойцов режима [президента Сирии Башара Асада], пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка".

В Минобороны Турции при этом не подчеркнули, кто наносил ответные удары по позициям сирийских военных.

Ранее 20 февраля, согласно информации агентства Anadolu, боевики так называемой вооруженной оппозиции начали операцию против правительственных войск Сирии в Идлибе. По данным агентства SANA, сирийской армии удалось отразить атаки формирований вооруженной оппозиции.