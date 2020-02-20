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Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot

Утверждается, что запрос поступил для сдерживания России в Идлибе. Агентство не указало источник этой информации
ЗРК Patriot EPA/JAKUB KAMINSKI
Описание
ЗРК Patriot
© EPA/JAKUB KAMINSKI

ТАСС, 20 февраля. Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot. Утверждается, что соответствующий запрос поступил для сдерживания России в Идлибе (Сирия). Подробностей, а также источника информации агентство не приводит.

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Турецкая сторона официально не заявляла о намерениях запросить комплексы Patriot у США. Турецкие СМИ также не сообщают об этом.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее Саракиба (провинция Идлиб). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

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