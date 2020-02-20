В Анкаре утверждают, что Дамаск нанес удар по позициям ВС Турции в Идлибе

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с утверждением, что ВВС Сирии нанесли в четверг удар по позициям турецких военных в Идлибе, в результате чего погибли два военнослужащих.

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"Наши военные, которые находятся в Идлибе для обеспечения мира и проведения гуманитарной деятельности, подверглись атаке со стороны режима [президента Сирии Башара Асада], в результате чего погибли двое наших военных и пятеро солдат получили ранения", - написал Алтун на своей странице в Twitter.

Согласно заявлению Министерства национальной обороны Турции, по позициям турецких военных был нанесен воздушный удар. В оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении "более 50 бойцов режима [президента Сирии Башара Асада], пяти танков, двух БТР, двух военных пикапов и одной самоходной артиллерийской установки". В министерстве при этом не подчеркнули, кто наносил ответные удары по позициям сирийских военных.

Ранее 20 февраля, согласно информации агентства Anadolu, боевики так называемой вооруженной оппозиции начали операцию против правительственных войск Сирии в Идлибе. По данным агентства SANA, сирийской армии удалось отразить атаки формирований вооруженной оппозиции.