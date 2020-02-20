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Президент Грузии обвинила Россию в ведении гибридной войны

Саломе Зурабишвили сообщила, что кибератака со стороны России на официальный сайт президента Грузии была осуществлена 28 октября 2019 года
Президент Грузии Саломе Зурабишвили EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, является проявлением гибридной войны со стороны России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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"Осуществив кибератаку на официальный сайт президента Грузии 28 октября 2019 года, Россия напрямую атаковала суверенитет страны и национальную безопасность, чем постаралась парализовать деятельность государственных институтов. Указанная кибератака является грубым нарушением международных норм со стороны России и наглядным проявлением гибридной войны", - сказано в заявлении.

МИД Грузии в четверг обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ в масштабной кибератаке на грузинские правительственные сайты в октябре прошлого года. Как заявили официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, кибератаке со стороны РФ подверглись сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, а также серверы и разные системы управления.

Неизвестные в октябре прошлого года взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back. Позже Первый канал Общественного вещателя Грузии, а также "ТВ Пирвели" заявили о кибератаке на свои серверы.

Теги
ГрузияРоссия
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Молния
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