Посол США в ФРГ заявил, что не возглавит Нацразведку

ТАСС, 20 февраля. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что он не будет возглавлять Национальную разведку на постоянной основе. Соответствующую запись дипломат разместил в четверг в своем Twitter.

"Президент [США Дональд Трамп] скоро объявит кандидатуру (не меня)", - написал Гренелл.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки. По информации агентства ДПА, Гренелл сохранит должность посла США в ФРГ. Ожидается, что он вернется в Берлин "через несколько месяцев", когда кандидатура на должность директора Национальной разведки будет утверждена Сенатом США.

Гренелл сменит Джозефа Макгуайра, который временно исполняет обязанности директора Национальной разведки США с момента отставки Дэниела Коутса летом прошлого года. Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.