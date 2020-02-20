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Reuters: подразделение Минобороны США заявило о возможной утечке данных сотрудников

По данным агентства, утечка личной информации произошла из-за ошибки системы, в которой она хранилась

ТАСС, 20 февраля. Агентство информационных систем Министерства обороны США, ответственное за коммуникацию между Минобороны, боевыми подразделениями, видами вооруженных сил и президентом Соединенных Штатов, сообщило об утечке некоторых данных и личной информации сотрудников различных ведомств. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо агентства, которое было разослано сотрудникам, чьи данные потенциально могли быть скомпрометированы.

По данным агентства, в письме сообщается, что в период с мая по июль 2019 года утечка личной информации сотрудников произошла из-за ошибки системы, в которой она хранилась.

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