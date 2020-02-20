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В Госдепе заявили, что Иран сам отвергает дипломатические предложения со стороны США

По утверждению спецпредставителя США Брайана Хука, власти республики вместо этого демонстрируют, что готовы "использовать военную силу для решения разногласий"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана сами отвергают предложения Соединенных Штатов о начале переговоров для дипломатического решения разногласий между двумя странами. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Брифинг был посвящен решению американской администрации расширить санкции по Ирану, внеся в черный список пять физических лиц, в том числе председателя Совета стражей конституции Исламской Республики Иран Ахмада Джаннати. Хука попросили прокомментировать ужесточение рестрикций с учетом слов главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной при условии снятия санкций.

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"Это выбор, который Иран может делать. Они делают его с начала деятельности этой администрации (президента Дональда Трампа - прим. ТАСС). Режим отвергает дипломатические предложения, которые делала эта администрация за последние два с лишним года", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной при условии снятия санкций.

По утверждению спецпредставителя США, власти Ирана вместо этого демонстрируют, что готовы "использовать военную силу для решения разногласий". "Наша политика в этом вопросе крайне ясна: президент неоднократно говорил, что смягчения санкций не будет", - подчеркнул Хук.

По его словам, достижение "полного и всеобъемлющего соглашения" с Ираном принесет пользу. "Однако для того, чтобы это произошло, нам сначала нужно увидеть изменение поведения (со стороны Тегерана - прим. ТАСС)", - подчеркнул американский дипломат.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной, несмотря на гибель в результате удара США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. По словам министра, "администрация Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров".

Поставки нефти в Китай

Хук также заявил, что Вашингтон полагает, что из Ирана в Китай поставляют сотни тысяч баррелей нефти в месяц, и администрация США будет добиваться полного прекращения данного экспорта. 

Ему был задан вопрос о дальнейших планах администрации США в сфере наращивания давления на Иран. Хук подчеркнул, что Вашингтон считает важной задачей контроль над соблюдением рестрикций. "Мы по-прежнему видим, что несколько сотен тысяч баррелей в месяц поступают в Китай, - сказал он. - Мы уже трижды вводили санкции против китайских физических и юридических лиц. Мы бы хотели, чтобы данный показатель снизился до нуля. Так что мы будет активно работать над тем, что касается контроля соблюдения санкций".

"Иран действует очень активно в том, что касается обхода санкций. Им хорошо удается создавать подставные компании. Мы постоянно следим за этим и регулярно обновляем санкционные списки", - также отметил Хук.

В январе министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News заявил, что Вашингтон проводит консультации с официальными лицами Китая, чтобы прекратить поставки иранской нефти в КНР. Министр отметил, что значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.

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