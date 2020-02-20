В Госдепе заявили, что Иран сам отвергает дипломатические предложения со стороны США

Брифинг был посвящен решению американской администрации расширить санкции по Ирану, внеся в черный список пять физических лиц, в том числе председателя Совета стражей конституции Исламской Республики Иран Ахмада Джаннати. Хука попросили прокомментировать ужесточение рестрикций с учетом слов главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной при условии снятия санкций.

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана сами отвергают предложения Соединенных Штатов о начале переговоров для дипломатического решения разногласий между двумя странами. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Это выбор, который Иран может делать. Они делают его с начала деятельности этой администрации (президента Дональда Трампа - прим. ТАСС). Режим отвергает дипломатические предложения, которые делала эта администрация за последние два с лишним года", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной при условии снятия санкций.

По утверждению спецпредставителя США, власти Ирана вместо этого демонстрируют, что готовы "использовать военную силу для решения разногласий". "Наша политика в этом вопросе крайне ясна: президент неоднократно говорил, что смягчения санкций не будет", - подчеркнул Хук.

По его словам, достижение "полного и всеобъемлющего соглашения" с Ираном принесет пользу. "Однако для того, чтобы это произошло, нам сначала нужно увидеть изменение поведения (со стороны Тегерана - прим. ТАСС)", - подчеркнул американский дипломат.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной, несмотря на гибель в результате удара США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. По словам министра, "администрация Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров".

Поставки нефти в Китай

Хук также заявил, что Вашингтон полагает, что из Ирана в Китай поставляют сотни тысяч баррелей нефти в месяц, и администрация США будет добиваться полного прекращения данного экспорта.

Ему был задан вопрос о дальнейших планах администрации США в сфере наращивания давления на Иран. Хук подчеркнул, что Вашингтон считает важной задачей контроль над соблюдением рестрикций. "Мы по-прежнему видим, что несколько сотен тысяч баррелей в месяц поступают в Китай, - сказал он. - Мы уже трижды вводили санкции против китайских физических и юридических лиц. Мы бы хотели, чтобы данный показатель снизился до нуля. Так что мы будет активно работать над тем, что касается контроля соблюдения санкций".

"Иран действует очень активно в том, что касается обхода санкций. Им хорошо удается создавать подставные компании. Мы постоянно следим за этим и регулярно обновляем санкционные списки", - также отметил Хук.

В январе министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News заявил, что Вашингтон проводит консультации с официальными лицами Китая, чтобы прекратить поставки иранской нефти в КНР. Министр отметил, что значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.