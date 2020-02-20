Премьер Украины вылетел в Новые Санжары, где жители не хотят принимать эвакуированных

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в поселок Новые Санжары, где местные жители протестуют против доставки туда на карантин 73 человек, эвакуированных из Китая. Об этом премьер сообщил в Telegram-канале.

"Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", - проинформировал глава правительства. Гончарук разместил фотографию, на которой видно, что он находится на борту воздушного судна, предположительно, вертолета.

В четверг из Уханя в Харьков были эвакуированы спецрейсом 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. Между тем, это крайне возмутило местных жителей, утром они заблокировали автомобилями въезд в поселок, произошло несколько стычек с полицией, несколько граждан были задержаны. Прибывшие бойцы Нацгвардии с помощью военной техники убрали транспортные средства протестующих с проезжей части.

Автобусы с эвакуированными все еще не прибыли в поселковый санаторий, обстановка на месте остается достаточно напряженной. Большое количество представителей силовых структур оцепили периметр санатория, около них находится более тысячи возмущенных граждан, которые не хотят принимать эвакуированных в своем населенном пункте и обещают препятствовать движению автобусной колонны. Они частично перекрыли одну из трасс, которая ведет к санаторию, разместив на ней автомобильные шины.

По информации СМИ, доставка эвакуированных в Новые Санжары была временно приостановлена и якобы рассматривается вариант другого места их размещения. Между тем, спикер МВД Артем Шевченко опроверг эти данные. "Отвечая на вопрос, почему так долго граждане едут в санаторий, Шевченко сообщил, что всему виной дальняя дорога и связанные с этим обстоятельства", - заявил он в комментарии информагентству "Украинские новости".

Вечером стычки силовиков с местными жителями вблизи санатория возобновились. Согласно онлайн-трансляций ряда СМИ с места события, силовики предпринимают меры по расчистке заблокированных участков дороги на подъездах к санаторию.