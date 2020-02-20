В МИД РФ пока не могут сказать, стабилизировалась ли ситуация в Донбассе после обстрелов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не имеет данных, чтобы прокомментировать слова главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о том, что ситуацию после обстрелов в Донбассе во вторник удалось стабилизировать. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нам сложно комментировать, нас там нет в Донбассе, - добавил Руденко. - Там есть донецкие и луганские формирования народной милиции, а также Украина".

"Если [ситуация после обстрелов на юго-востоке Украины] стабилизировалась, это очень хорошо, - сказал Руденко. - Это значит, что у людей есть разум и все-таки желание обеспечить реализацию тех решений, которые были приняты на нормандском саммите в Париже 9 декабря".

Во вторник стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения. На следующий день Загороднюк сообщил журналистам, что ситуацию после обстрелов стабилизировалась.

Встреча в нормандском формате

Руденко также сообщил, что дата следующей встречи в нормандском формате будет определена после реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря.

"Мы хотели бы видеть реализацию тех решений, которые были приняты в Париже 9 декабря, после этого определятся уже с точной датой, когда будет саммит. Проводить саммит просто ради саммита - это пустая трата времени", - сказал Руденко.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции после трехлетнего перерыва прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на дополнительных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения партнеров России по нормандскому формату о проведении саммита "четверки" в апреле являются не более чем пожеланиями. Он посоветовал Киеву, прежде чем созвать новый саммит, определиться, с каким набором решений выйти на него, а также завершить процесс реализации предыдущих договоренностей.