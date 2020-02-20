20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В МИД РФ пока не могут сказать, стабилизировалась ли ситуация в Донбассе после обстрелов

19 февраля стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не имеет данных, чтобы прокомментировать слова главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о том, что ситуацию после обстрелов в Донбассе во вторник удалось стабилизировать. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нам сложно комментировать, нас там нет в Донбассе, - добавил Руденко. - Там есть донецкие и луганские формирования народной милиции, а также Украина".

"Если [ситуация после обстрелов на юго-востоке Украины] стабилизировалась, это очень хорошо, - сказал Руденко. - Это значит, что у людей есть разум и все-таки желание обеспечить реализацию тех решений, которые были приняты на нормандском саммите в Париже 9 декабря".

Во вторник стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения. На следующий день Загороднюк сообщил журналистам, что ситуацию после обстрелов стабилизировалась.

Встреча в нормандском формате

Руденко также сообщил, что дата следующей встречи в нормандском формате будет определена после реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря. 

"Мы хотели бы видеть реализацию тех решений, которые были приняты в Париже 9 декабря, после этого определятся уже с точной датой, когда будет саммит. Проводить саммит просто ради саммита - это пустая трата времени", - сказал Руденко.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции после трехлетнего перерыва прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на дополнительных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения партнеров России по нормандскому формату о проведении саммита "четверки" в апреле являются не более чем пожеланиями. Он посоветовал Киеву, прежде чем созвать новый саммит, определиться, с каким набором решений выйти на него, а также завершить процесс реализации предыдущих договоренностей.

Теги
РоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе
Глава Минобороны Турции не исключил, что ВС республики выйдут из Сирии только после проведения легитимных выборов в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС