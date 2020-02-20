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Кризис в Сирии
Обновлено 

Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

Глава Минобороны Турции не исключил, что ВС республики выйдут из Сирии только после проведения легитимных выборов в стране

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, единственной мишенью являются сирийские войска.

Он также не исключил, что Анкара и Москва могут начать проводить там совместные патрулирования. Министр отметил, что Турция и Россия продолжают вести диалог по ситуации в регионе, а военные специалисты стран поддерживают "хороший диалог" касательно сложившейся ситуации.

По его словам, Турция обсуждает с Россией вопрос использования воздушного пространства Сирии над Идлибом.

Глава Минобороны республики не исключил, что турецкие ВС выйдут из Сирии только после проведения легитимных выборов в стране.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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