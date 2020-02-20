Более 90 тыс. человек вышли на манифестации против пенсионной реформы во Франции

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Манифестации противников пенсионной реформы во Франции собрали в четверг 92 тыс. участников по всей стране. Об этом сообщает в четверг телеканал C News со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Уточняется, что протестный марш в Париже собрал 7,2 тыс. человек. Это заметно меньше, чем две недели назад, когда на прошлую централизованную акцию профсоюзов 6 февраля вышли 121 тыс. человек по всей стране, из них 15,2 тыс. - во французской столице.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря прошлого года. В акциях протеста участвуют представители самых разных профессий, они выступают против повышения до 64 лет возраста, с которого пенсия во Франции, согласно планам правительства, должна выплачиваться в полном объеме. Авторы реформы рекомендуют упразднить 42 особых пенсионных режима, предусматривающих льготы для ряда профессий, и перейти к универсальной системе, что также вызывает недовольство граждан.

С 17 февраля депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента страны) рассматривают законопроект об изменении пенсионной системы, к которому была подана 41 тыс. поправок. Параллельно правительство вместе с профсоюзами проводит так называемую конференцию о финансировании реформы, на которой должны обсуждаться исключительно ее экономические аспекты, а также способы соблюсти финансовый баланс к 2027 году. В среду представительница одного из крупнейших профсоюзов Франции - Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) - объявила в эфире Radio Classique об отказе от дальнейшего участия в этих переговорах, однако позже центральный аппарат профсоюза все же уточнил в коммюнике, что "такой вопрос будет поставлен перед управляющими инстанциями профсоюза на следующей неделе".