Группа Лимы готова рассмотреть возможность работы с РФ по преодолению кризиса в Венесуэле

ГАТИНО /Канада/, 20 февраля. /ТАСС/. Страны Группы Лимы готовы рассмотреть возможность работы с Россией по преодолению кризиса в Венесуэле при поступлении такого предложения от РФ. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам министерской встречи организации в канадском Гатино (провинция Квебек), отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы готовы приветствовать любого, кто верит в мирный переход к демократии и поддерживает волю народа Венесуэлы", - сказал он. При этом министр отметил, что "вам нужно спросить у России, готова ли она играть эту роль".

Отвечая на уточняющий вопрос о готовности вместе с Россией решать венесуэльский кризис в случае поступления соответствующего предложения от Москвы, Шампань заявил: "Я сужу страны по их действиям, а не по словам".

Глава МИД Канады также подчеркнул, что Группа Лимы по-прежнему поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, призывает как можно скорее провести в Венесуэле президентские выборы и требует от президента страны Николаса Мадуро покинуть свой пост.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.