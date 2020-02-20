Трамп заявил, что у Стоуна очень хорошие шансы на то, чтобы быть оправданным

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у его бывшего советника Роджера Стоуна, приговоренного в четверг к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, есть очень хорошие шансы на то, чтобы быть оправданным.

"С моей точки зрения, у Роджера очень высокие шансы на то, чтобы быть оправданным", - сказал президент США, выступая на мероприятии в Лас-Вегасе. Трансляцию вел телеканал Fox News.

При этом Трамп отметил, что ему, как и многим, нравится Стоун. "Он умный парень. <...> Он хороший человек, у него фантастическая семья", - заявил американский лидер.

"Роджер никогда не был причастен к предвыборной кампании Трампа", - добавил американский лидер, вновь раскритиковав процесс над своим бывшим советником, который, по его мнению, был "несправедливым".

В четверг суд Вашингтона приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. По данным телекомпании NBC, после отбывания наказания Стоуна ожидает двухлетний испытательный срок и 250 часов общественных работ, кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере $20 тыс..