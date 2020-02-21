В Иране пройдут парламентские выборы

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Выборы в Меджлис (однопалатный парламент) пройдут в пятницу в Иране. Избирателям предстоит выбрать из 7148 кандидатов, в числе которых почти 800 женщин, 290 парламентариев.

Избирательные участки по всей стране откроются в 08:00 по местному времени (07:30 мск). Голосование продлится до 20:00 (19:30 мск), однако работа участков может быть продлена при необходимости. Первые предварительные результаты, как ожидается, будут известны уже на следующий день, но сроки оглашения могут быть перенесены по решению штаба по проведению выборов.

Депутаты избираются прямым тайным голосованием на четыре года. Порога явки, при достижении которого выборы признают состоявшимися, нет. В то же время в последние дни ключевые иранские политики, включая президента Ирана Хасана Роухани и духовного лидера и руководителя ИРИ Али Хаменеи, активно призвали избирателей принять участие в голосовании. Согласно данным иранского государственного Студенческого центра опросов общественного мнения, только 21% жителей Тегерана заявили о готовности прийти на избирательные участки.

Кроме того, за два дня до выборов власти Ирана объявили о том, что два человека в городе Кум, у которых были выявлены симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли в больнице. Это первые случаи выявления этого заболевания в стране. В четверг министерство здравоохранения объявило о трех новых случаях заражения в Куме и городе Арак.

Допущенные кандидаты

Для участия в выборах заявки подали свыше 16 тыс. человек. После завершения процедуры регистрации и проверки Советом стражей конституции Ирана - особым органом, который подчиняется непосредственно верховному руководителю, - до избирательной гонки было допущено около 45% от общего числа желающих.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Иране 26 февраля 2016 года. Согласно закону о выборах, депутатом может стать гражданин Ирана в возрасте от 30 до 75 лет без криминального прошлого, имеющий степень не ниже магистерской. Депутаты могут быть переизбраны неоднократное число раз.

Чтобы быть избранным в первом туре, претендент должен получить минимум 25% общего числа голосов. Если несколько человек набирают равное число голосов, то победитель среди них определяется жребием. Если все кандидаты набирают менее 25%, проводится второй тур.

Контроль над проведением выборов осуществляет Совет стражей конституции Ирана и МВД.

Распределение сил

В Иране нет классических политических партий (они не имеют четкой структуры и института партийного членства), а основное разделение депутатов идет условно на три политических лагеря. Одни придерживаются консервативных взглядов (так называемые принципалисты), другие выступают с реформистских позиций, третьи - умеренные.

Консерваторы поддерживают теократический строй государства, необходимость вмешательства государства для регулирования общественной и политической жизни Ирана. В последние годы среди принципалистов можно выделить ультраконсерваторов и консерваторов. В отличие от ультраконсерваторов консерваторы готовы продолжать политический диалог с зарубежными, в частности, с западными партнерами, поддерживают соглашение по иранской ядерной программе и выступают за уменьшение госрегулирования в экономике при сохранении государственного протекционизма в определенных секторах. Известными сторонниками консервативных взглядов являются бывший президент Ирана (2005-2013) Махмуд Ахмадинежад, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, нынешний спикер парламента Али Лариджани и советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Реформистское крыло выступает за демократизацию политической и социальной системы иранского общества, в том числе за усиление роли Меджлиса в государственном управлении, а также за открытую экономику и привлечение в нее иностранных инвестиций. В этот лагерь входят, в частности, экс-президент Ирана (1997-2005) Мохаммад Хатами и бывший премьер-министр (1981-1989) Мир Хосейн Мусави.

Приверженцы умеренных взглядов поддерживают теократический строй государства, выступая при этом за экономическую либерализацию, технократическое управление и дипломатическое взаимодействие с Западом. Среди представителей этого крыла - нынешний президент Хасан Роухани.

Отличительной особенностью нынешней кампании является рекордно низкое число кандидатов из лагеря реформаторов, которым разрешили участвовать в выборах. Критически на это отреагировали ряд политических деятелей, в том числе Роухани. По его словам, "Совет стражей конституции Ирана должен был быть более лояльным, чтобы больше людей приняли участие в выборах". Роухани призвал не превращать выборы в "простую формальность" и не ограничивать их, даже если властям не нравятся предпочтения избирателей. Кроме того, президент отметил, что серьезная конкуренция отсутствует в 70 избирательных округах из 200.

Тем не менее, среди допущенных кандидатов продолжается достаточно серьезная борьба. Реформаторское крыло после внутренних дебатов сформировало "Коалицию ради Ирана" во главе с Маджидом Ансари. Однако кандидаты от этого объединения представлены только в нескольких избирательных округах, включая Тегеран и Исфахан.

Консерваторы не смогли объединиться и создать единую группу. По оценкам наблюдателей, наиболее влиятельными среди них являются фронт "Стабильность" во главе с Мортезой Агатехрани и "Коалиция революционных сил" под руководством Мохаммада Багера Галибафа.

Непростая обстановка