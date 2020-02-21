Единственную внутрифюзеляжную крылатую ракету для F-35 создадут к 2023 году

ТАСС, 21 февраля. Американская компания Raytheon и норвежская Kongsberg создадут единственную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для F-35, JSM (Joint Strike Missile), к 2023 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Raytheon.

"Компании Raytheon и Kongsberg намерены довести ракету JSM до состояния начальной боевой готовности и поставить ее Военно-воздушным силам (ВВС) Норвегии в 2023 году", - проинформировали в Raytheon.

Как отметили в компании, ВВС Норвегии провели успешные испытания JSM с борта истребителя F-16 Fighting Falcon в 2028 году. "Опытная эксплуатация ракеты продолжится и в 2020 году", - добавили в Raytheon.

В пресс-службе отметили, что JSM станет единственной крылатой ракетой пятого поколения, которая будет размещена во внутреннем отсеке вооружений F-35.

"Партнерство с Kongsberg сэкономит Raytheon 10 лет разработки", - сказали в Raytheon.

Дальность пуска ракеты JSM превысит 150 миль (около 260 км). Она будет оснащена инфракрасной головкой самонаведения и навигационной системой, изменяющей траекторию полета, добавили в Raytheon.