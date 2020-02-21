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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В Черногории несколько десятков тысяч верующих вышли на протесты

Манифестанты в Подгорице и других городах страны выступили против нового закона о свободе вероисповедания

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч православных верующих приняли в четверг вечером участие в протестах в столице Черногории Подгорице, выступая против нового закона о свободе вероисповедания и правах религиозных общин, принятого черногорским парламентом в конце прошлого года. Об этом сообщил портал IN4S.

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Портал передает, что массовое шествие под лозунгами "Не отдадим святыни" возглавил епископ Захумско-Герцеговинский Димитрий, который перед этим отслужил молебен Пресвятой Богородице в кафедральном храме Воскресения Христова.

Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии, в свою очередь, сообщила о протестных шествиях верующих в городах Плевля, Мойковац, Бар, Петровац, Герцег-Нови, Биело-Поле, Беране, Андриевица, Жабляк.

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ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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