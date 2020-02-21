В Черногории несколько десятков тысяч верующих вышли на протесты

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч православных верующих приняли в четверг вечером участие в протестах в столице Черногории Подгорице, выступая против нового закона о свободе вероисповедания и правах религиозных общин, принятого черногорским парламентом в конце прошлого года. Об этом сообщил портал IN4S .

Православие в Черногории: новые вызовы и старые соблазны

На эту тему

Портал передает, что массовое шествие под лозунгами "Не отдадим святыни" возглавил епископ Захумско-Герцеговинский Димитрий, который перед этим отслужил молебен Пресвятой Богородице в кафедральном храме Воскресения Христова.

Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии, в свою очередь, сообщила о протестных шествиях верующих в городах Плевля, Мойковац, Бар, Петровац, Герцег-Нови, Биело-Поле, Беране, Андриевица, Жабляк.