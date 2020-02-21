В Мексике неизвестные похитили журналиста

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Журналист Адриан Фернандес похищен неизвестными вооруженными лицами в городе Куэрнавака в штате Морелос в центральной части Мексики. Об этом сообщило в своем Twitter в четверг представительство международной правозащитной организации Article 19.

"Нам известно о незаконном лишении свободы журналиста и хозяина журнала Perfil Адриана Фернандеса, которого похитили из бара <...> в Куэрнаваке вооруженные лица", - говорится в сообщении. По словам свидетелей, неизвестные убили одного из сотрудников заведения, после чего с применением силы вывели Фернандеса из бара.

Сотрудники Article 19 потребовали от властей сделать все необходимое для того, чтобы он был найден живым и в кратчайшие сроки.

С 2000 года в Мексике были убиты не менее 150 журналистов, из них более 10 стали жертвами преступников в 2019 году. В августе того же года международная организация "Репортеры без границ" назвала Мексику самой опасной страной для представителей СМИ. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.